Ex-marido de Ana Hickmann desiste do divórcio na justiça

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa encerrou o seu pedido para se divorciar da ex-esposa na justiça. Entenda a decisão

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido de Ana Hickmann, decidiu interromper o seu pedido de divórcio na justiça. De acordo com o site UOL e o Estadão, ele desistiu da ação de separação na justiça. Assim, apenas o pedido de Ana segue aberto.

A decisão dele foi tomada após ele conseguir o direito de visitar o filho, Alexandre. A juíza do caso autorizou o empresário a entrar em contato com os representantes de Hickmann para agendar a visita ao filho deles.

Atualmente, o processo de divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa está na Vara de Família e ele também abriu mão do pedido de guarda compartilhada do filho, deixando a guarda apenas para a ex-mulher.

Vale lembrar que Ana e Alexandre estão separados desde 11 de novembro, quando ele a agrediu na casa da família. A apresentadora foi à delegacia prestar um boletim de ocorrência e ele saiu da casa deles. Desde então, eles não se falaram mais e ela entrou com o pedido de divórcio.

Ana Hickmann nega boatos

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo pronunciamento nesta quarta-feira, 29, após o Hoje Em Dia. Em seu camarim, ela gravou um vídeo falando sobre a notícias que saíram sobre seu divórcio não acontecer com base na Lei Maria da Penha.

Diante das alegações, a loira esclareceu que não ficará comentando sobre o assunto e que acredita na justiça. A artista prometeu que no momento que puder falará, mas que por enquanto aguardará pelo processo, que está em segredo de justiça. Ana Hickmann então declarou que o que estão dizendo é fake news.

"Bom, primeira coisa: eu, Ana, não posssa dar detalhes de tudo que tá acontecendo, porque corre em segredo de justiça e eu vou contiuar respeitando essa determinação até porque eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público e que a lei está do lado de quem tá certo", começou dizendo sobre as notícias.

"Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer, meu divórcio vai rola e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui pra todo mundo. Assim como eu dissse que o dia que eu tivesse pronta pra falar, abriria meu coração, não será diferente. Porém, eu não vou dar continuidade ou força pra fake news, ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas, e que vai totalmente contra o que a justiça tá ordenando, pedindo", esclareceu.

A famosa então finalizou: "Eu não posso me manifestar mais do que isso, vou contiuar aguardando, eu sei que jutiça vai ser feita, obrigada pelo apoio de todo mundo, a justiça tá do nosso lado, o bem sempre vence".