Ex-A Fazenda Tiago Ramos pede desculpas após acusação contra ex-namorada

Tiago Ramos se pronuncia após fazer live para acusação contra ex-namorada: 'Só tenho que pedir desculpa'

O ex-A Fazenda Tiago Ramos deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao fazer uma live fazendo uma acusação contra uma ex-namorada. Ele chegou a chamar a mulher de “santa do pau oco” e a acusou de uma suposta traição. Com a repercussão do assunto, ele apareceu na web para se desculpa r.

“Não tenho muita coisa para falar, só tenho que pedir desculpa para a pessoa que eu citei o nome. Da coisa que eu não deveria ter falado, porque é uma coisa que é problema meu”, disse ele nos stories do Instagram.

Ele ainda deu mais detalhes: “Já sei o hate que eu estou sofrendo, muita mulher. Nunca me chamou tanta mulher! Dessa vez estão me chamando. Eu entendo, sim, se eu fiz m*rda eu tenho que aceitar. Então é isso, estou aqui me retratando, tentando resolver essa situação com as minhas palavras”.

Saiba o que Tiago Ramos disse contra a ex-namorada

Nesta semana, Tiago Ramos fez uma live com ofensas contra uma ex-namorada, mas não citou o nome da mulher."Se preparem para essa live/ Para vocês que falam que eu estava com a mãe do tal, vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela se falar o contrário eu posto. Mal amada... Dessa vez é diferente", declarou ele.

Na transmissão ao vivo, o influenciador começou a detonar a ex-namorada. "Falsa, traidora de merda. Vai saber agora car*lho, desgraça. E se tiver alguma coisa contra, fale logo. Senão eu tenho 30 a mais na conta. (…) Pode gravar essa merda aí, estou nem aí. Traidora de merda, gostava muito do jubileu e foi atrás de um atrás que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas 'tamo' junto. A santa do pau oco", disse ele.