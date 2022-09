Ex-A Fazenda Shayene Cesário viu o marido ser assassinado no domingo

Ex-A Fazenda Shayene Cesário presenciou o marido ser alvo de tiros no Rio de Janeiro e morrer na sua frente

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 10h54

A ex-A Fazenda e musa do carnaval Shayene Cesário presenciou a morte do seu marido, Wilson Vieira Alves, conhecido como Moisés. Ele faleceu na noite do último domingo, 25, ao ser assassinado em uma rua no Rio de Janeiro.

Wilson era ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel e foi morto a tiros no estacionamento de uma loja no Rio de Janeiro por homens que apareceram em uma moto. A esposa dele viu a cena do crime, já que estava no carro deles.

Shayene e o filho dele, Wilsinho Alves, já prestaram depoimento na delegacia, informou o site G1. “Tomamos depoimentos do filho e da viúva, e ainda vamos colher novos depoimentos. Novas diligências também vão ser tomadas nos próximos dias. Por enquanto, nenhuma linha de investigação está descartada”, informou o delegado Mario Andrade, da Delegacia de Homicídios da Capital, ao jornal O Globo. O enterro deverá acontecerá nesta segunda-feira, 26, no Cemitério Jardim da Saudade.

Shayene participou da quinta temporada de A Fazenda, da Record.