Ex-A Fazenda Shayene Cesário chora no enterro do marido

Ex-A Fazenda Shayene Cesário é amparada pelos amigos ao acompanhar o sepultamento do marido, o ex-presidente da Vila Isabel Wilson Vieira Alves, o Moisés

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 16h39

A musa e ex-A Fazenda Shayene Cesário apareceu muito emocionada e chorando durante o último adeus ao seu marido, Wilson Vieira Alves, o Moisés, que foi ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel. O enterro do corpo dele aconteceu na tarde desta terça-feira, 27, no Rio de Janeiro.

Shayene foi vista abalada enquanto era amparada por seus amigos e familiares na hora da despedida.

Wilson foi assassinado no Rio de Janeiro no último domingo, 25, enquanto caminhava até o seu carro após fazer uma compra em uma farmácia. A investigação aponta que dois homens apareceram em uma moto e deram um tiro na nuca dele, que morreu na hora. A esposa e a filha dele estavam no carro e ouviram o barulho do tiro.

Shayene participou da quinta temporada de A Fazenda, da Record.

Confira as fotos do último adeus ao marido da ex-A Fazenda Shayene Cesário:

Fotos: Vitor Pereira / AgNews