Ex de Zé Felipe desabafa sobre boatos envolvendo a sexualidade do cantor: "Não acreditem"

Ex de Zé Felipe desabafa; os dois namoraram e foram noivos até 2019; veja

Ex-noiva de Zé Felipe, a bailarina Isabella Arantes se pronunciou nas redes sociais após uma série de boatos envolvendo a sexualidade do cantor. Na época do término, ele foi vítima desses boatos e insinuações.

Agora, quatro anos depois, ela resolveu se pronunciar e negou que este foi o motivo do término entre os dois. “Irei me pronunciar esta única vez. Não estou mais com o Zé Felipe, por questões particulares, agora não acreditem em tudo que sai na mídia“, disparou ela.

A musa ainda defendeu o ex dos comentários maldosos. “Não aconteceu nada que esses jornalistas estão postando. Desejo muita luz e amor no coração para essas pessoas que saem espalhando mentiras a custo de fama", disparou.

Zé Felipe conheceu Isabella Arantes nos bastidores do Faustão. Os dois namoraram, noivaram e se separaram em 2019. No ano seguinte, ele conheceu Virgínia Fonseca, com quem está até hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella arantes (@isaabellaarantes)

Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.