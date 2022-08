Atualidades / Família

Ex de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz emociona ao mostrar vídeo com os filhos

Marcus Buaiz encanta ao exibir vídeo do final das férias com os dois filhos, José Marcus e João Francisco, frutos do relacionamento com Wanessa Camargo

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 15h51

José Marcus, Marcus Buaiz e João Francisco - Foto: Hariel / TBStudios