Ex de Vini Jr manda indireta após boatos de affair com Key Alves

Ex-namorada do jogador de futebol Vini Jr não deixa rumores de affair com Key Alves baratos e lança indireta

Na última terça-feira, 4, a internet foi tomada por conta dos boatos de um possível affair entre o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vini Jr, e a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei, Key Alves. Mas, uma pessoa em questão não deixou a informação passar batido. A influenciadora Julia Rodrigues usou suas redes sociais para mandar uma boa indireta ao seu ex-namorado, o atacante brasileiro.

Para quem perdeu, aparentemente, Vini e Key teriam passado a noite juntos, em um mesmo quarto de hotel, publicado pelos dois. Os internautas começaram a notar a semelhança do local durante o dia e deram início a uma série de especulações de que estaria se formando um possível novo casal.

Então, Julia Rodrigues, apontada como affair do atacante do Real Madrid depois de ser vista diversas vezes ao lado do jogador de futebol, usou seu perfil oficial no Twitter para mandar uma boa e velha indireta após ver a repercussão da coincidência do hotel.

“HAHAHAHAHA a vida dá umas volta, né? Que loucura”, disparou a influenciadora digital e modelo. Alguns internautas aproveitaram para desejar uma possível volta do relacionamento de Vini e Júlia, principalmente por conta de algumas falas que Key teve na sua participação da última edição do Big Brother Brasil.

E meu 7, Vini Jr preferiu Key Alves doque a musa Julia Rodrigues pic.twitter.com/2C5J9KQGqc — Várzea FC10 (@VarzeaFC10) July 4, 2023

Novo casal? Vini Jr. e ex-BBB levantam suspeita de affair ao aparecerem no mesmo local

Através dos stories de seus respectivos perfis oficiais no Instagram, Key Alves e Vini Jrcomeçaram a levantar suspeitas de um possível affair. A jogadora de vôlei compartilhou uma foto no mesmo quarto de hotel que o jogador de futebol, na cidade de São Paulo. Inicialmente, acreditava-se que seria apenas uma coincidência de hospedagem no mesmo hotel. No entanto, os seguidores repararam que as duas imagens possuem um guarda-chuva pendurado na mesma posição.