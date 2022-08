Ex de Victor Pecoraro revela se vai perdoar o ex-marido

Após acusar o ex-marido de traição, Renata Muller abre o jogo se pensa em perdoá-lo ou não

Publicado em 19/08/2022

A modelo Renata Muller, ex-mulher do ator Victor Pecoraro, falou sobre a vida após a separação. Os dois terminaram o casamento há poucas semanas após ela acusá-lo de traição com a atual namorada dele, a atriz Rayanne Morais. Assim, ela foi questionada pelos fãs se pensa em perdoar o ex-marido e ela esbanjou sinceridade.

“O perdão não é uma opção, mas uma obrigação do cristão. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Sem hipocrisia, é difícil, mas é necessário perdoar. Porém, com relação a voltar, sem chances”, disse ela nas redes sociais.

Em outro momento, Renata recebeu uma pergunta de um fã que queria saber se ela já está pensando em engatar um novo romance e ela negou. “Nem estou pensando nisso agora. Primeiro que o divórcio nem saiu. A gente ainda está vendo essas questões. Segundo porque é tudo muito recente. O peso para a mulher é diferente, tenho as minhas filhas. As meninas são minha prioridade. Estou curtindo minha solitude, me curando, cuidando de mim, para no momento certo estar preparada para alguém que realmente me mereça”, declarou.

Victor Pecoraro se pronuncia sobre a separação polêmica

Nas redes sociais, o ator Victor Pecoraro se pronunciou sobre a repercussão do fim do seu casamento com Renata Muller e a polêmica da suposta traição. Ele afirmou: “As pessoas e a mídia estão repercutindo o que a mãe das minhas filhas fala. Não é questão de estar certo ou não, a satisfação que eu tenho que dar é para Jesus”.

Logo depois, ele declarou: “Tem gente mandando mensagen positivas, mensagens negativas. Quer saber a real? Estou muito feliz sem ela. Essa é a real”.

