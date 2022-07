Ex de Nicole Bahls diz que passou fome após separação

Ex-marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi relembra fase difícil após o fim do casamento: 'Perdi contratos'

O influenciador digital Marcelo Bimbi, que é ex-marido de Nicole Bahls, revelou que enfrentou uma fase difícil após a separação deles. Ele contou que perdeu contratos e chegou a passar fome enquanto não resolvi a sua questão financeira.

“Eu conto aqui na minha mão se tenho dois ou três que me ajudaram. Inclusive agora, cheguei a passar fome, né? Porque perdi todos os contratos. Um ou dois amigos que me ajudaram. E eram esses os que eu menos dava valor”, contou ele no podcast Chupim Metropolitana.

Ele ainda contou que se decepcionou com alguns amigos. “Quando eu era casado, morava na beira da praia, lá no Rio e no bem bom, eu tinha amigo pra c*ralh*. Depois que eu me separei e as coisas foram ficando difíceis, ruins, e não tinha um pra perguntar se eu queria um Resfenol. Hoje só anda do meu lado quem eu quero de verdade”, declarou.

Marcelo Bimbi relembra outro momento difícil na vida

Marcelo Bimbi também relembrou que já passou dificuldade na infância, quando morava no Acre. “Depois que meu pai morreu, as coisas ficaram difíceis, chegando até a passar necessidade e não ter o que comer em casa. Falei que estava disposto até tudo, por isso falei com um traficante de drogas delá. Porém, o homem disse: 'em respeito ao seu pai, não vou fazer isso. Você não nasceu para isso'. Deus é tão bom, no dia seguinte recebi proposta para jogar futebol em Manaus, no Amazonas”, relembrou.

Por fim, Marcelo falou sobre a separação de Nicole Bahls. “O amor acabou mas o respeito não. É uma pessoa que aprendi muito. Infelizmente, não deu certo como casal. É um ser humano incrível. Sorte de quem pode tê-la ao lado”, declarou.

