Ex de Neymar Jr. aparece ao lado do jogador e aumenta boatos de reconciliação

Voltaram? Influenciadora Bruna Biancardi surge na casa de Neymar Jr. em Paris e posta foto jogando poker ao lado do ex-namorado

A ex-namorada de Neymar Jr. (30), Bruna Biancardi (28) agitou as redes sociais no domingo, 08, e deixou os fãs animados com uma possível volta do casal.

Após passarem a virada do ano juntos, a influenciadora digital apareceu ao lado do jogador em Paris, na França, onde ele mora atualmente, alimentando os rumores de reconciliação.

Nos stories de seu Instagram, foi a própria Bruna quem postou uma foto ao lado do craque do Paris Saint-Germain. Sem mostrar os rostos, na imagem, ela está ao lado do ex em uma mesa de pôquer personalizada na mansão do jogador.

No registro publicado por Bruna, que está de férias na Europa, é possível ver a mão tatuada de Neymar. Vale destacar que o jogador e Bruna, que só assumiram o romance em janeiro de 2022, terminaram o relacionamento em agosto, após pouco mais de um ano juntos.

Confira o registro de Bruna Biancardi ao lado de Neymar Jr. em Paris:

Pai de Neymar Jr. explica ausência do jogador no velório de Pelé

Pai do jogador de futebol Neymar Jr, Neymar Pai esteve presente no velório do ex-jogador de futebol Pelé, no dia 02. Ele foi ao local para prestar as homenagens de sua família para o ídolo e também explicou o motivo da ausência do seu filho.

Na conversa com a Band, Neymar Pai contou que Neymar Jr não foi liberado pelo time Paris Saint-Germain, na França, para viajar até o Brasil durante a temporada de um campeonato local. Assim, ele não pôde estar presente para se despedir de Pelé. “Meu filho pediu para que eu estivesse aqui, para que eu pudesse, no lugar dele, trazer apoio à família, porque a gente sabe como é ruim perder alguém. Não perdemos só o atleta Pelé, perdemos o cidadão Edson Arantes”, disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!