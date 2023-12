Ex de Marina Ruy Barbosa reata namoro com influenciadora; saiba quem é

Ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão dá nova chance ao amor e se reconcilia com influenciadora digital; conheça Elisa Zarzur

Após a separação com a atriz Marina Ruy Barbosa, o empresário e piloto Alexandre Negrão optou por ficar longe dos holofotes. No entanto, alguns detalhes de sua vida acabam vindo à tona. Na última sexta-feira, 01, o empresário surpreendeu ao tornar pública a reconciliação de seu namoro com a influenciadora digital Elisa Zarzur.

Embora não tenham confirmado oficialmente que deram uma nova chance ao amor, Alexandre e Elisa foram vistos coladinhos posando próximos a um casal de amigos durante um evento. O empresário aparece com a mão na cintura da influencer. A proximidade evidenciou uma possível reconciliação, que já vinha sendo observado através de alguns flagras dos dois em público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale relembrar que Alexandre assumiu seu relacionamento com a influenciadora digital após mais de um ano desde seu divórcio com a ruiva. Entretanto, o namoro chegou ao fim há quatro meses, após Elisa ser acusada por uma taróloga de dar um calote, por um suposto serviço voltado para proteger sua relação com o empresário.

Meses após a polêmica, Elisa usou suas redes sociais para esclarecer que havia pago por uma consulta, porém foi vítima de extorsão por parte da profissional. A taróloga teria exigido valores adicionais para protegê-la de possíveis ameaças, sem o consentimento da influenciadora, que entrou em contato com um investigador e descobriu o golpe: "Eu caí em um golpe ridículo, mas aprendi", ela desabafou.

Quem é Elisa Zarzur?

Com apenas 24 anos, a influenciadora digital Elisa Zarzur acumula mais de 280 mil seguidores em suas redes sociais. Herdeira de uma das maiores incorporadoras do país, ela segue a carreira de influenciadora e produz conteúdos dedicados ao universo da moda e da beleza, além de dividir alguns vislumbres de sua vida pessoal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa (@elisazarzur)

Elisa também costuma compartilhar registros de suas viagens luxuosas, inclusive, já dividiu diversos cliques em destinos românticos ao lado do namorado, Alexandre, antes da pausa na relação. Assim que assumiram o namoro em meados do ano passado, o casal apareceu curtindo um cenário paradisíaco durante suas férias em Capri, na Itália, mas as imagens foram apagadas após o término.

Marina Ruy Barbosa está noiva:

Após seu divórcio com o empresário Alexandre Negrão, Marina Ruy Barbosa também encontrou o amor novamente! Seu noivado com Abdul Fares veio à tona em outubro deste ano, quando ela começou a circular com um anel luxuoso com pedrarias. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.

Vale lembrar que o relacionamento de Marina e Abdul é recente. Os dois se conheceram por meio de amigos em comum e logo começaram a sair juntos, mas sempre de forma discreta. Os dois assumiram o romance em julho de 2023, quando foram flagrados juntos em público. Apesar das aparições, a ruiva não revelou muitos detalhes do namoro e nunca publico nada ao lado do empresário.

Você sabia? Marina Ruy Barbosa já subiu ao altar quatro vezes:

A atriz Marina Ruy Barbosa está prestes a subir ao altar pela quinta vez, conforme divulgado pelo colunista Léo Dias e confirmado por fontes da CARAS. Enquanto a ruiva mantém sigilo sobre seu noivado com o empresário Abdul Fares, vale relembrar detalhes das quatro cerimônias luxuosas que marcaram seu casamento anterior com Alexandre Negrão.