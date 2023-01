Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza, se despede do Exército e explica motivo

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, disse que se dedicará a outra profissão a partir de agora

O ex de Jojo Todynho, Lucas Souza, afirmou que está se despedindo do exército, onde tinha cargo de oficial. Ele explicou que teve de deixar o cargo para se mudar de volta para Curitiba, onde está sua família.

“Vim para o Rio de Janeiro com o intuito de ficar próximo de uma pessoa que eu amava. Infelizmente, não deu certo, mas eu sempre com olhar positivo das coisas, vou levar dessa relação os momentos bons… Porém, continuar morando no Rio de Janeiro não fez mais sentido”, começou.

“Me lembro como se fosse hoje, eu estudando de madrugada, pois trabalhava o dia todo […] da minha preocupação de não ter dinheiro para comprar a minha primeira farda, a passagem do ônibus para ir para o quartel. O Exército me proporcionou os melhores momentos da vida, adquiri valores que dinheiro nenhum paga”, continuou.

Ele, então, explicou que para continuar no Exército, teria de ficar mais dois anos no Rio de Janeiro antes de mudar-se para o Sul novamente, o que ele não queria.

“Infelizmente por questões contratuais não consigo voltar para Curitiba e teria que permanecer mais dois anos aqui para pedir transferência. O posto de oficial que tanto sonhei se encerrou. Inicio hoje um novo ciclo da vida, vou me dedicar mais a internet, mas meu coração sempre será verde-oliva”, finalizou.

Confira foto de Lucas Souza: