Ex de Jojo Todynho desabafa após comentário sobre a morte da ex gerar revolta: "Cansado"

Ex de Jojo Todynho desabafa; Lucas Souza explicou declaração e negou boatos; veja

Ex-marido de Jojo Todynho, o influenciador Lucas Souza se pronunciou nesta quinta-feira, 13 sobre os boatos de que teria "debochado" da morte de sua ex-namorada, a influenciadora Luanne Jardim. Ela foi assassinada.

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, ele se pronunciou e negou que tenha feito um comentário pejorativo sobre a influenciadora. A Polícia ainda investiga o que aconteceu no momento exato em que ela foi morta.

"Gente, sobre esse vídeo que está rolando aí! No momento em que o Felipeh pergunta sobre a morte da Luanne, a moça que estava atrás das câmeras fala: 'nossa, você está abençoado' e eu até olho para ela e rio, só que no mesmo momento vejo que é um assunto sério e me corrijo!", disse ele.

Ele então negou. "Não debochei de ninguém e jamais faria isso! Cansado dessa perseguição! E de notas distorcidas e sem fundamento, com o claro intuito de colocar dúvidas sobre o meu caráter! Já deu...", escreveu Lucas.

Luanne Jardim foi morta dentro do carro em uma tentativa de assalto. Na época, o namorado de Luanne Jardim, o empresário João Farche se pronunciou nas redes sociais na tarde sobre o assassinato brutal da influenciadora. "Eu não tenho muito jeito com isso. Quero agradecer todo mundo que tá mandando mensagem, muita gente que gosta da nossa família e ama a gente", disse ele aos prantos.

Na conversa com os fãs, o rapaz também contou que o filho do casal foi atingido pelos estilhaços. "O Miguelzinho machucou o rosto, os estilhaços atingiram, ele estava no banco de trás. É isso. Assim que eu tiver alguma informação eu falo aqui. Obrigado a todo mundo. Nossa família é muito querida, de verdade", disse ele.

PAI DISCORDA

O pai da influenciadora Luanne Jardim, que foi assassinada durante um assalto no último domingo, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Atanael Jardim levantou a suspeita de que o crime foi premeditado.

"Não foi um mero furto. Isso foi um homicídio, porque ninguém dentro de um carro, vai roubar um outro carro e atira em outro carro, de dentro do carro, com o vidro fechado, eu nunca vi isso acontecer. Com certeza foi homicídio, não tem outra coisa", disse ele em depoimento exibido pelo jornalista Luiz Bacci nas redes sociais.