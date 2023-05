Ex de João Gomes quebra silêncio e desabafa após polêmicas: ‘Tive uma crise’

Influenciadora digital Ary Mirelle explica sumiço nas redes sociais em meio a término conturbado com João Gomes

A influenciadora digital Ary Mirelle quebrou o silêncio e reapareceu em suas redes sociais na última quarta-feira, 4. Além de explicar os motivos por trás de seu sumiço na plataforma, a ex-namorada do cantor João Gomes (19) fez um desabafo sobre sua saúde mental após o término conturbado.

Pelo stories, Ary iniciou o relato: “Não gosto de vir aqui falar disso, de fraquezas, mas eu tenho vocês agora. E eu sei que muita gente sente falta e pergunta o que está acontecendo. Quando eu der esses sumiços assim é porque estou tentando cuidar de alguma coisa em mim. Estou tentando melhorar em algo, tentando fazer algo por mim mesma", ela revelou.

Ary ainda contou que passou por momentos difíceis recentemente: "Tive uma crise bem chatinha, então hoje eu quis cuidar disso, falei com minha terapeuta, para me sentir melhor, o que eu faria, porque isso me afeta muito, estou com o rosto todo manchado”, a influenciadora falou sobre seu emocional.

"Então, quando eu der esses sumiços é porque estou cuidando de alguma coisa aqui dentro e aconselho a vocês a fazerem isso também. Talvez eu passe pelo menos um diazinho ou dois dias só para descansar, mas tá tudo bem. Se eu sumo assim, é para voltar melhor ainda”, ela explicou. Ary finalizou aconselhando seus fãs a se cuidarem também.

Entenda a polêmica:

O término de João Gomes e Ary Mirelle foi marcado por polêmicas. Tudo começou quando a mãe do artista, Kátia Gomes fez diversas críticas à ex-nora. Durante participação em um podcast, ela chegou a dizer que a Ary é imatura e preguiçosa.

Foi então que o cantor precisou intervir publicamente. Kátia postou um vídeo falando que tentaram derrubar sua conta, pois a verdade não é aceita por muitos e João Gomes deixou um comentário na publicação pedindo para que a mãe apagasse a postagem.