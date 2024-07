Ex de Davi Brito, Mani Reggo confessa susto com a fama: 'Chorava'

A empreendedora Mani Reggo se tornou conhecida durante a participação de Davi Brito, seu ex-companheiro, no BBB 24

A empreendedora Mani Reggo abriu o coração sobre sua vida após se tornar conhecida. Ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, ela prestou total apoio ao jovem durante o reality show da TV Globo e, sem esperar, acabou conquistando o coração do público.

Em entrevista ao 'Alô Alô Bahia', Mani recordou como lidou com a fama repentina nos últimos meses. Ela, que não possuía redes sociais, criou um perfil no Instagram na época do programa e hoje já conta com quase 6 milhões de seguidores.

"No começo do programa foi tudo assustador. É uma pessoa sair do anonimato e, de repente, todo mundo querendo saber quem é Mani Reggo, quem é a mulher mais velha [que namorava com Davi]. Tinha momentos que eu chorava muito, mas, ao decorrer do processo, eu fui tentando me adaptar", declarou a empreendedora.

Em seguida, Mani Reggo comentou sobre o apoio que deu ao ex-companheiro ao longo do BBB 24. Os dois, que estavam juntos há cerca de 1 ano, colocaram um ponto final na relação logo após Davi Brito deixar a competição. Na época, ele chegou a contar que a decisão partiu da empreendedora.

"Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Tudo foi muito genuíno e verdadeiro da minha parte. Tudo que eu construí ao decorrer do programa foi para enaltecer uma relação, enaltecer uma pessoa. Eu não esperava nada disso [fama], pois eu continuava trabalhando. Iam atrás de mim na barraca para saber quem era Mani. Mas não me arrependo de nada. Tudo que você faz de bom para o outro diz muito de você", concluiu Mani Reggo.

Mani Reggo recebeu proposta para 'A Fazenda 16'

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias, Mani Reggo abriu o jogo sobre os rumores de que iria compor o elenco de 'A Fazenda 16'. As especulações ganharam força após nomes como Lucas Buda e Camila Moura serem cogitados para a edição inédita.

Ao veículo, Mani compartilhou que recebeu o convite, mas negou. "Sim, recebi o convite [para integrar o elenco do reality]. Vejo 'A Fazenda' como um grande reality, tenho muito respeito a todos os realizadores, mas a princípio não aceitei porque não me vejo [participando]. Apesar de achar muito interessante essa oportunidade de visibilidade que se dá para muitas pessoas e até mesmo para o desenvolvimento de suas carreiras e talentos", disse ela.