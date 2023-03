Ex de Ariana Grande e Kim Kardashian, Pete Davidson se envolve em acidente de carro

O comediante Pete Davidson sofreu um acidente de carro em Beverly Hills quando dirigia acompanhado da nova namorada

Neste último sábado, 4, Pete Davidson teria se envolvido em um acidente de carro em Beverly Hills enquanto dirigia acompanhado de sua nova namorada, a atriz Chase Sui Wonders.

De acordo com o site americano TMZ, o ex namorado de Ariana Grande e Kim Kardashian estaria dirigindo em alta velocidade e perdeu controle do carro.

Ainda de acordo com o site, o veículo em que o comediante e a atriz estavam teria colidido com um hidrante e batido no lado de uma casa. A revista People conversou com um membro da polícia de Beverly Hills que confirmou a informação de que teria havido um acidente em que um carro colidiu com um hidrante.

O tenente ouvido pela revista americana ainda afirmou que Pete estava sim no carro, mas não confirmou a presença de Chase no veículo. De acordo com o TMZ, ninguém se feriu.

Susto!

Na semana passada, a modelo brasileira e esposa do ator Matthew McConaughey, Camila Alves passou por um susto em um voo que partia do Texas, Estados Unidos para a Alemanha.

O avião sofreu uma queda de altitude que assustou a brasileira e os outros passageiros. "Ontem à noite, o avião caiu quase 4000 pés. Sete pessoas foram para o hospital. Tudo estava voando por toda parte. Respeitando a privacidade das pessoas ao meu redor, só vou mostrar isso. Mas o avião estava um caos”, comentou Camila em suas redes sociais.