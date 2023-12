Ex de Ana Hickmann reencontra o filho em meio à disputa judicial: “30 dias”

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa se reúne com o filho e agradece equipe jurídica um mês após acusações e separação conturbada

O empresário Alexandre Correa usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, para declarar seu amor pelo filho, Alezinho, de apenas nove anos. Em meio à batalha judicial com a mãe do menino, a apresentadora Ana Hickmann, ele fez um agradecimento especial ao apoio de advogados ao reencontrar o filho após passar um mês distante.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Alexandre dividiu uma selfie recente ao lado do menino: “Alemão maravilhoso, amor da minha vida, estivemos 30 dias ‘divulgando’ você”, ele legendou a publicação em inglês, indicando que conseguiu se reunir com o herdeiro em meio aos recentes conflitos e desabafos para ver o filho.

Na sequência, o empresário agradeceu o apoio de sua equipe jurídica: “Obrigado Dr Enio Martins Murad e Dra Diva Carla Bueno Nogueira!”, ele finalizou a declaração em clima de comemoração. Vale mencionar que o empresário estava há 30 dias sem ver o menino, desde que saiu de casa após o conflito com a apresentadora.

O que aconteceu entre Ana Hickmman e Alexandre Correa?

No dia 11 de novembro, Ana Hickmann fez acusações de agressão contra o ex-marido e acionou a polícia após uma briga em sua mansão em Itu, interior de São Paulo. O empresário deixou a residência e ficou sem ver o filho, exceto por chamadas de vídeo no celular. No começo deste mês, Alexandre obteve autorização judicial para visitar o filho por intermédio de terceiros.

Isso porque a apresentadora tem uma medida protetiva contra o ex-marido e não poderá presenciar os encontros. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, a decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itu, em São Paulo, cidade em que o casal morava.

Ana Hickmann abriu o jogo sobre questão financeira:

No último domingo, 11, Ana Hickmann, que colocou um fim no casamento de 25 anos com Alexandre Correa após acusá-lo de agressão física, disse que a questão financeira pesou muito na decisão de se separar do ex-marido: “É o que mais pega quando a gente tem que dar um basta em um relacionamento tóxico”, ela desabafou.

“A questão financeira é o que nos desencoraja muitas vezes a dar esse primeiro passo. Na sequência tem a questão da sociedade e das pessoas que não acreditam que aquilo pode ter continuidade", disse a comunicadora, que já insinuou que seu marido destruiu seu patrimônio e o acusou de falsificar assinaturas durante entrevista ao 'Domingo Espetacular'.

Além do relacionamento amoroso, Alexandre também era responsável por gerenciar a carreira da apresentadora, mas acumulou dívidas milionárias ao longo dos anos. Além de comentar sobre sua vida financeira, a apresentadora também revelou como está após as acusações e falou sobre seguir em frente; confira as recentes declarações de Ana Hickmann.