Ex de Aline Campos, Jesus Luz já namorou ícone da música internacional; saiba quem

Aline Campos e Jesus Luz anunciaram o término do relacionamento de 7 meses neste sábado, 14

Aline Campos (35), que antes usava o sobrenome Riscado, e Jesus Luz (35) anunciaram neste sábado, 14, o fim do namoro, após 7 meses juntos. Através das redes sociais, eles afirmaram que decidiram seguir caminhos diferentes. Porém, a musa do verão não foi a primeira famosa que o DJ já se envolveu. No ano de 2008, ele namorou a cantora Madonna (64), ícone da música internacional.

Na época, Luz trabalhava como modelo e conheceu a cantora durante um ensaio sensual para a revista W, durante uma passagem da rainha do pop pelo Brasil, enquanto fazia shows da sua turnê Sticky & Sweet. Então começaram boatos, em dezembro de 2008, que os dois estariam vivendo um relacionamento.

Madonna havia se separado de seu segundo marido, o diretor de cinema Guy Ritchie (54), há pouco tempo, após oito anos de casamento. Por isso, eles tentaram manter o romance fora dos holofotes, mas foram clicados algumas vezes em um clima de romance. Em março de 2009, Heitor Luz, pai do então modelo, confirmou o namoro dos dois, em entrevista ao jornal Extra.

"As pessoas ficam falando sobre a diferença de idade entre eles, mas isso é besteira. Eu tinha 23 anos e a mãe dele 14 quando tivemos o Jesus. Quando o amor bate não existe essa história de idade, religião e nem política. Eu admiro muito a Madonna, ela é uma grande artista e uma mulher inteligente", disse ele, na ocasião, sobre a diferença de idade entre os dois. Luz tinha cerca de 22 anos e Madonna tinha 50.

Apesar de tudo indicar o romance, em maio do mesmo ano os dois negaram que estariam namorando. O DJ concedeu uma entrevista ao Fantástico dizendo que a cantora era apenas uma "amiga querida", enquanto a estrela do pop dizia para seus fãs em seu perfil do Twitter que estava feliz em estar solteira.

Logo depois, surgiram boatos sobre um possível casamento entre os dois, mas Madonna negou dizendo que preferia ser atropelada do que se casar novamente --já que acumulava dois casamentos. Depois, os dois foram vistos juntos em clima de romance em Madri, Tel-Aviv, Jerusalém e Nova York, e finalmente, em junho de 2009, assumiram o relacionamento, quando a cantora afirmou que gostaria de adotar mais uma criança.

MESES DE ROMANCE E VIAGENS AO BRASIL

Após assumir o relacionamento, a fama de Luz aumentou cada dia mais. Ele começou a se apresentar como DJ no Brasil e fez até uma participação especial em um clipe da artista, intitulado Celebration. A família de ambos aprovaram o relacionamento e os dois comemoraram o aniversário de Madonna na Itália, no mês de agosto.

Em novembro, Madonna veio ao Brasil para realizar uma missão humanitária e ficou hospedada no hotel Fasano, em Ipanema, com o namorado. Além de buscar verba para seus projetos sociais, ela ainda aproveitou a passagem pelo país para conhecer os pais do modelo.

O fim do namoro dos dois chegou em fevereiro de 2010. Na época, eles explicaram que o término aconteceu devido a grande diferença de idade entre eles, de 28 anos, e também a agenda lotada de ambos. A notícia foi divulgada pelo jornal britânico The Sun.

Em 2019, Luz relembrou o namoro com a musa do pop, em entrevista ao jornal O Globo. "Não acredito muito em amor à primeira vista. Nunca experimentei algo do tipo. O que rolou foi química à primeira vista, uma conexão. Amor é algo mais profundo, precisa ser desenvolvido. Madonna é dona de um humor fora do comum e uma mãezona. Nesse envolvimento, descobri seu lado humano. Ficamos juntos um ano e meio; conheci a pessoa, não o mito", declarou.