Ex-cunhada de Guilherme de Pádua fala sobre o primeiro ano da morte dele

Ex-cunhada de Guilherme de Pádua, Carol Lacerda presta homenagem no dia em que completou um ano da morte dele

A morte de Guilherme de Pádua, que foi quem tirou a vida da atriz Daniella Perez, completou um ano nesta segunda-feira, 6. Com isso, a ex-cunhada dele, Carol Lacerda, que é irmã da viúva Juliana Lacerda, fez uma homenagem para ele nas redes sociais.

Ela relembrou fotos dele com a família e os amigos e falou sobre o luto pela morte dele. "Meu Deus 1 ano... com certeza você não teria noção de como você faria falta e de como as coisas seriam difíceis sem você... sei que não pode saber porque está se deleitando nos braços do pai. Mas, queria que estivesse aqui pra saber que vocie era mais amado do que podia imaginar... Seu caráter, sua índole, seu coração... seu sorriso largo mesmo com o coração sangrando... o quanto doía lembrar do passado, mas como fazia o possível e o impossível para tentar fazer o bem e ajudar a todos a sua volta", disse ela.

E completou: "Só quem convivia sabe como sofria todos os dias ao lembrar quem era e o que havia feito e saber que nada que fizesse podia mudar isso... mas dava o seu melhor para mudar a vida das pessoas para melhor... Hoje é um dia triste... lembrar das cenas presenciadas nesse dia... a esperança que tínhamos de que você sobreviveria... do desespero de ver os paramédicos suando e dando o melhor pra te trazer de volta. Mas você já estava com o pai. Então a gente fica triste aqui, mas conforta saber que você está bem e descansando.... Te amaremos pra sempre".

Guilherme de Pádua faleceu aos 53 anos após sofrer um infarto em Belo Horizonte, Minas Gerais.

View this post on Instagram A post shared by Carol Lacerda (@carolzinha_lacerda)

Raul Gazolla falou sobre a morte de Guilherme de Pádua

O ator Raul Gazolla fez um comentário sobre a morte de Guilherme de Pádua, que foi acusado pela morte da atriz Daniella Perez. Raul era casado com Daniella na época da morte dela. Em entrevista ao PodSempre, ele falou sobre o assunto e contou que teve um mix de sentimentos ao receber a notícia de que Guilherme faleceu em novembro do ano passado.

"Ele não pagou (o que fez) na prisão, mas pagou com a vida. O demônio não vem com chifre na cabeça, pintado de vermelho, com rabo. O demônio vem disfarçado de anjo. Ele estava na igreja disfarçado de pastor, falando a palavra de Deus", disse ele.