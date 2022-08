Ex-companheira de Claudia Jimenez fala sobre a morte da atriz: "Você está dentro de mim"

Stella Torreão, ex-companheira de Claudia Jimenez, usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 26, para homenagear a atriz

Nesta sexta-feira, 26, Stella Torreão, a ex-companheira de Claudia Jimenez (1958 - 2022) usou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem e homenagear a atriz, que morreu no último dia 20 no Rio de Janeiro.

Através de seu perfil no Instagram, Stella Torreão falou sobre o legado da atriz: "Nosso encontro nessa vida deixa frutos; temos um lugar que cuida, gera empregos e ajuda muita gente. Nossas mães se exercitavam na mesma piscina, você era muito feliz e orgulhosa do seu 'empreendimento' (você sempre dizia rindo). Não demitimos nenhum profissional na época mais dura da pandemia... Respeito, ética, fé e acolhimento", iniciou a personal trainer.

"Você está dentro de mim e assim será enquanto eu viver. Nosso espaço sentirá falta da sua presença física, mas sabemos que te acharemos lá em todos palcos da vida (onde você era uma explosão de talento genuíno", finalizou a declaração.

Claudia Jimenez e Stella Torreão foram casadas de 1998 a 2008, e seguiram amigas e parceiras de negócios.

Veja a homenagem da ex-companheira de Claudia jimenez:

Morte da atriz Claudia Jimenez

Claudia Jimenez faleceu aos 63 anos de idade no sábado, 20, em um hospital no Rio de Janeiro. Ela morreu em decorrência da insuficiência cardíaca. Ao longo de sua vida, a atriz enfrentou vários problemas cardíacos.

Em 1986, ela foi diagnosticada com um câncer no mediastino, que fica atrás do coração. Ela fez radioterapia e se curou. Ela fez uma cirurgia no coração em 1999, quando colocou cinco pontes de safena. Em 2012, ela fez a substituição da válvula aórtica. Em 2014, a artista colocou um marca-passo.

