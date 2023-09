Ex-BBBs Key Alves e Cezar Black eternizam amizade com tatuagem

Key Alves e Cezar Black, do BBB 23, surpreenderam os fãs ao mostrar a tatuagem que fizeram para eternizar a amizade

Key Alves e Cezar Black decidiram eternizar a amizade deles na pele! A ex-jogadora de vôlei e o enfermeiro se conheceram durante o BBB 23, da TV Globo, e ficaram bem próximos durante o confinamento. Após o fim do reality show, eles seguiram amigos, e sempre que podem, estão juntos.

Foi então que os dois ex-BBBs decidiram fazer uma tatuagem para deixar registrado o amor que sentem um pelo outro: Key desenhou uma âncora na mãe, emoji usado por Cézar no programa, enquanto ele fez uma chave, o emoji da ex-atleta.

Ao dividir as tatuagens prontas nos Stories do Instagram, Key se declarou para o amigo. "O tanto de amor que sinto por você, meu irmão, amigo tudo, que Deus abençoe nossa amizade pra sempre. Te amo amigo", escreveu ela. O enfermeiro repostou a publicação e também demonstrou todo seu carinho. "Uma amizade que vai além", falou ele.

Recentemente, os dois surgiram juntos em uma festa. Black postou vários cliques carregando a amiga no ombro, e aproveitou para se declarar. "O que é AMOR? Um sentimento que é difícil de ser explicado. Uma mistura de sensações que te leva a sentir a mesma dor ou alegria da pessoa que se ama. É você mantê-la em seu coração, independente da proximidade. É o sentimento mais nobre e sem explicação. Sou muito feliz em te ter em minha vida. É muito grato por poder ser seu amigo. Em momentos bons ou ruins, estarei sempre contigo. Te amo, Key Alves", declarou o enfermeiro.

Novo reality?

Cezar Black usou as redes sociais para fazer um esclarecimento após surgir boatos de que ele vai participar de outro reality. O enfermeiro decidiu se manifestar nos Stories do Instagram após o jornalista Leo Dias informar que ele está confirmado no elenco de A Fazenda 15, que estreia no dia 19 de setembro na Record TV, no comando de Adriane Galisteu.

"Soltaram hoje uma matéria falando sobre um contrato de participação na 'Fazenda'. Se eu tivesse algum contrato fechado com a 'Fazenda', eu não estaria ontem gravando no SBT o programa 'Domingo Legal', e não estaria hoje na RedeTV! gravando o 'Mega Senha'", disse ele em um trecho do vídeo.