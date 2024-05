Ex-BBB Victor Hugo assume relacionamento aberto: 'Viva o poliamor'

Ex-participante do BBB 20, Victor Hugo revelou que está namorando durante apresentação de 'A Bolha', seu reality show online

O influenciador e apresentador Victor Hugo está namorando! A novidade foi revelada por ele na última segunda-feira, 13, durante a edição do programa 'A Bolha', seu reality show online. Em entrevista ao 'Central Splash', do UOL, o ex-participante do BBB 20 contou que o amado não é conhecido.

"Estou muito feliz, muito realizado. É uma pessoa que tem uma conexão de pensamento comigo muito grande", declarou ele. Durante o bate-papo com o veículo, Victor Hugo também explicou que o relacionamento é aberto: "Então se me virem ficando com outras pessoas, é porque tá tudo certo", disse.

E completou: "Todo mundo sabe, não é novidade nenhuma que eu sou do trisal. Gosto é de geral. Viva o poliamor", se divertiu o ex-BBB. Para quem não se recorda, Victor Hugo abordou temas como assexualidade e trisal durante sua participação no reality show da TV Globo.

Apesar de não ter sido o protagonista da edição de 2020, ele se tornou um dos participantes mais lembrados de sua temporada. Dentro do confinamento, o influenciador falou sobre sua vida pessoal e contou ser um rapaz assexual.

Além disso, Victor Hugo também ficou marcado pelo suposto trisal entre ele, a cantora Gabi Martins e Guilherme Napolitano. Na época, confuso em relação aos seus sentimentos pelo amigo, o ex-BBB expôs para Gizelle Bicalho que os três viviam uma relação.

Atualmente morando de aluguel, a ex-BBB Juliette Freireplaneja uma grande reforma em sua nova mansão e pretende compartilhar todo o processo com seus fãs. De acordo com informações obtidas pelo portal Extra, a intenção é transformar a reforma da casa em uma espécie de "reality" na internet. Seguindo o exemplo de muitas celebridades, a ideia é criar um perfil no Instagram para mostrar o progresso da reforma e decoração. E tudo deve ser feito com permutas e publicidade.

No início de abril, a ex-BBB contou que o imóvel é grande. "Para mim, ela é enorme e linda, perfeita, clara, energia boa, tem verde, enfim. Minha preocupação agora é mobiliar essa casa, porque quanto maior, mais troço, mais custo e mais trabalho. Estou preocupada, uma preocupação boa, onde eu vou arrumar tanto troço para botar dentro daquela casa? Tem sala para a produção de coisas de make, tem cinema, tem sala de música, tem apartamento, tem tudo. Sei que desde que botei o olho nessa casa, minha gente, eu não consigo pensar em outra coisa", disse ela.