Ex-BBB Thaís Braz mostra resultado da cirurgia para diminuir a testa

A ex-BBB Thaís Braz retirou a faixa que estava usando após a operação e mostrou o resultado para os fãs

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 17h05

Thaís Braz(29) mostrou para os seguidores das redes sociais o resultado da cirurgia que fez para diminuir a testa.

No Stories do Instagram, a ex-BBB compartilhou alguns vídeos sem o curativo e contou que estava se sentindo aliviada por tirar a faixa.

"Bom dia. Gente, olha só, eu tirei o tape. Acabei de tirar, ainda está grudadinho aqui na testa, e o cabelinho também né? Eu fiquei cinco dias com o negócio aqui, então está meio amassado", contou ela, que usou a técnica de frontoplastia para diminuir a testa.

Em seguida, ela contou que iria lavar o cabelo. "Vou lavar o cabelo agora, e tomar banho. Mas, nossa gente, tirei o tape. Sério, que alívio. E aí, como estou ficando?", completou ela, que estava contando com a ajuda da mãe, Elis.

A cirurgia

Na última quinta-feira, 10, Thaís contou para os fãs que realizou a cirurgia. "Estou sumida por motivos de... tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Era uma coisa que me incomodava muito, desde criança. Tem nem 24 horas que fiz a cirurgia e está tudo bem, foi supertranquilo", revelou ela.

A ex-participante do BBB 21 também aproveitou para rebater as críticas que estava recebendo por realizar a operação. "Eu sofria com minha testa. Essa era minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança", acrescentou.

Confira o resultado da cirurgia da ex-BBB: