Ex-BBB Sarah Aline ganha homenagem de prefeitura e celebra reconhecimento: 'Me especializei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sarah Aline comentou sobre reconhecimento após ganhar homenagem da prefeitura de Osasco por trabalho na luta contra o racismo

A ex-BBB Sarah Aline, ex-participante do BBB 23, foi reconhecida pela prefeitura de Osasco por seu trabalho na luta pelo empoderamento feminino e contra o racismo. Em conversa com a CARAS Brasil, a influenciadora falou sobre a homenagem que recebeu das mãos do prefeito Rogério Lins e como a consagração se mostrava importante para sua carreira enquanto pesquisadora.

"Para mim foi muito gratificante, principalmente porque sou osasquense. Osasco foi a cidade que, de fato, me formou como pessoa. Eu cresci e vivi a minha vida inteira em Osasco e a minha família sempre teve contribuição muito ativa na cidade e isso é muito importante para a construção dos meus laços".

Desde que deixou a casa do BBB 23, Sarah sempre tem usado suas redes para iniciar debates que envolvem grandes temas sociais. Para ela, é o reconhecimento de um trabalho bem feito. "Eu fico admirada e feliz de saber que eu não só recebi esse reconhecimento a partir da minha visibilidade no big brother, mas isso também fala muito sobre o meu trabalho e o meu posicionamento", afirma.

Leia também: Ex-BBB Sarah Aline desabafa após ser vítima de ataque na web: "Afetam a nossa saúde"

Ainda segundo a psicóloga, a homenagem também é a resposta que seu trabalho enquanto estudiosa das áreas de gênero e raça também estão sendo valorizadas. "Eu estudo, me especializei em equidade de gênero e racial, trabalho com isso no mercado de trabalho tem mais de 7 anos", destaca.

"É um reconhecimento muito importante para mim, por saber que eu estou fazendo algo que gera impacto para outras pessoas. Então para mim isso é sobre o caminho. Estou muito feliz, foi um momento de muita alegria e gratidão e eu espero que isso impacte diversas vidas e gere oportunidade", finaliza.