Ex-BBB Rodrigo Mussi fala sobre grave acidente após 3 meses: ''Tá passando rápido''

Rodrigo Mussi, do BBB 22, comenta sobre intoxicação alimentar após festa e os três meses após grave acidente de carro em março

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 13h23

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 30, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde!

Após ficar de cama por dores no estômago, o gerente comercial contou que já está melhor e falou sobre os três meses de seu grave acidente de carro, que aconteceu no dia 31 de março. Mussi sofreu traumatismo craniano e lesões na perna, chegou a ficar internado na UTI, precisando passar por cirurgias.

"Bom dia! Bom dia não, é quase boa tarde! Já estou melhor, estou com intoxicação alimentar, porque eu cheguei aqui, comi muito, muito. Exagerei, mas estou melhor e indo almoçar de novo", começou falando, agradecendo aos fãs pelo carinho.

"Obrigado pela preocupação. Amanhã vai fazer três meses do meu acidente, três meses, é tempo, hein. Já foi, foi rapidinho, tá passando rápido", disse ainda Rodrigo nos Stories de seu Instagram.

Rodrigo Mussi reencontra Ana Clara Lima após acidente

No último dia 24, Rodrigo Mussi curtiu sua primeira noitada depois do grave acidente que sofreu. No Festival Folclórico de Parintins, o ex-BBB reencontrou a apresentadora Ana Clara Lima (25), que foi apontada como seu affair após saída do BBB 22. “Meu primeiro evento. Estou muito feliz com tudo que vivi aqui, o espetáculo foi lindo e hoje tem mais! Que privilégio poder conhecer a nossa Amazônia, energia indescritível”, disse ele ao postar fotos do evento.

Confira a publicação de Rodrigo Mussi sobre os 3 meses após o acidente: