Ex-BBB Rodrigo Mussi está 'mais calmo' e deve ter alta da UTI em breve

Nas redes sociais, a família de Rodrigo Mussi deu detalhes sobre o quadro de saúde do ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 20h42

A família de Rodrigo Mussi(36) deu novos detalhes sobre o quadro de saúde do ex-BBB nesta terça-feira, 19.

Após informarem que ele estava bastante agitado, o novo boletim médico informou que o influencer está 'mais calmo', 'menos confuso' e deve receber alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em breve.

"Hoje, o Rod está bem mais calmo e um pouco menos confuso. Estamos na expectativa de, em breve, ter alta da UTI e ir para o setor de enfermaria!", diz o comunicado.

A família também agradeceu as orações. "A energia positiva, orações e a união de vocês tem feito toda a diferença. A família é muito grata por ter esse apoio", completaram.

Rodrigo sofreu um acidente de carro no dia 31 de março e está internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, revelo que no dia 10 de abril, os médicos tentaram fazer a extubação do paciente, mas ele teve falência respiratória e eles precisaram colocar o tubo novamente. Uma nova tentativa de extubação aconteceu na última quarta-feira, 13, e desde então ele está respirando se ajuda dos aparelhos.

Confira o novo boletim médico do ex-BBB