Ex-BBB Paula Freitas se emociona ao comprar primeiro carro: "A mãe tá motorizada"

Paula Freitas relembrou seu passado humilde ao contar que conseguiu comprar seu primeiro carro, avaliado em R$ 120 mil

Paula Freitas, ex-participante do BBB 23, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para dividir com seus seguidores que conseguiu realizar um grande sonho após participar do reality da TV Globo: ela comprou seu primeiro carro.

No feed do Instagram, a biomédica surgiu emocionada ao lado do veículo, avaliado em mais de R$ 120 mil, e celebrou a conquista. Além disso, ela recordou uma foto antiga e falou sobre as dificuldades que já enfrentou em sua vida.

"Comprei o meu primeiro carro! Ain, Meu Deus, eu estou nervosa escrevendo essa legenda. Mas, acreditem, a segunda foto representa muito bem quem eu fui durante toda minha vida: uma menina cheia de dificuldades, porém sempre fui alegre e com sonhos enormes dentro do coração. Eu tenho um carro, fruto do meu trabalho e da misericórdia de Deus. Feliz! A mãe tá motorizada",

Além do carro, após participar do BBB 23, Paula realizou algumas cirurgias plásticas e colocou prótese de silicone nos seios e fez uma Lipo HD no abdômen, braços, costas e na parte interna das coxas. Em entrevista ao Gshow, ela confessou que está muito feliz por realizar os procedimentos. "Sonho com isso desde muito nova. Foram muitas piadinhas, brincadeirinhas, muita coisa que eu ouvi e fui guardando, sofrendo calada", contou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FREITAS (@paulafreitas)

Sem contato com Ricardo

Recentemente, Paula revelou em um bate-papo com Monique Vasconcelos que não mantém contato com o colega de confinamento Ricardo Alface, com quem teve um breve relacionamento na casa. Segundo ela, a escolha é uma forma de evitar fofocas nas redes.

"Eu preferi não manter conversa com o Alface para que não confundam, porque a internet é muito doida", contou a biomédica. "Eu falei com ele quando teve a gravações e é isso. Vida que segue. Ele está com a Sarah, então as pessoas podem interpretar como se eu tivesse dando em cima dele para tomá-lo da Sarah", finalizou.

No início do programa, Paula e Alface trocaram alguns flertes. Entretanto, não houve nem mesmo um beijo entre os dois e não houve tempo para que o romance se desenvolvesse, já que a sister foi eliminada. Após a saída do profissional de saúde, estreitou os laços com Sarah Aline.

