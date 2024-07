Ex-BBB Nego Di é preso sob suspeita de envolvimento em golpes milionários

Ex-participante do Big Brother Brasil e humorista, Nego Di foi preso após suspeita de aplicar golpes milionários nas redes sociais; entenda

Neste domingo, 14, o ex-participante do Big Brother Brasil e influenciador digital de humor Nego Di foi preso sob suspeita de envolvimento em um golpe milionário em suas redes sociais. Segundo informações divulgadas pelo G1, ele foi encontrado e detido por policiais em uma praia em Florianópolis, Santa Catarina.

Preso sob suspeita de estelionato, Nego Di usava seu perfil para promover produtos vendidos em suas lojas, com preços significativamente abaixo do mercado. Através de promoções atrativas de itens como ar-condicionados e televisores, o humorista costumava incentivar seus seguidores a realizar compras em sua empresa virtual.

No entanto, muitos dos produtos nunca foram entregues pela empresa do humorista, que não tinha estoque. Segundo a investigação, Nego Di é suspeito de lesar até 370 pessoas com a venda de produtos em sua loja. Inclusive, os registros de movimentação financeira em sua conta indicam um montante superior a 5 milhões de reais.

Além disso, o humorista, que fez parte do grupo camarote na 21ª edição do reality show, foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ele e sua namorada, a influenciadora digital Gabriela Sousa, que também foi detida e já foi liberada após pagar fiança, são suspeitos de participar de um esquema para lavagem de dinheiro.

Além de divulgar a venda dos produtos de suas lojas, Nego Di passou a promover rifas em suas redes sociais, o que acabou caracterizando o esquema como lavagem de dinheiro. Ao final, a investigação revelou que os depósitos dos sorteios eram direcionados para contas vinculadas à sua esposa, empresas e até parentes, e posteriormente, bens do humorista.

​​"Os valores ingressavam inicialmente na conta de uma terceira pessoa, depois eventualmente retornavam para uma empresa e somente depois que já estavam incorporados na empresa, dando uma aparência de lícito e ao mesmo tempo se distanciando daquele valor que se sabia que era ilegal”, o promotor de Justiça Flávio Duarte detalhou a ação.

“Todo esse mecanismo, toda essa dissimulação, esse distanciamento da origem delituosa configura o crime de lavagem de dinheiro", o promotor explicou. Até o momento, a defesa do humorista não se manifestou sobre a prisão. Além disso, as contas do influenciador digital nas redes sociais foram derrubadas após as suspeitas de golpes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Condomínio da MFifi 🏢 (@condominiodafifi)

Nego Di revelou quanto recebeu de cachê no BBB:

O humorista Nego Di surpreendeu ao relembrar qual foi o cachê que ganhou para ser um integrante do grupo Camarote do Big Brother Brasil. Ele esteve no reality show na 21ª edição e falou sobre o quanto recebeu da produção para entrar na atração. Em entrevista no Link Podcast, Nego Di disse que recebeu R$ 30 mil como cachê por ser Camarote.