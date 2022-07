Ex-BBB Natália Deodato desabafa e revela que foi hackeada: "Fui prejudicada"

Em longo desabafo, a ex-BBB Natália Deodato contou que teve seu número hackeado pela equipe que cuidava de suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 17h32

Na tarde desta quinta-feira, 28, Natália Deodato (22) usou o Stories do Instagram para fazer um desabafo. A ex-BBB revelou que rescindiu o contrato com a agência de marketing que foi contratada para cuidar na época em que ela estava participando do BBB 22.

Em um longo desabafo, a designer de unhas afirmou que sua antiga equipe cortou sua linha de telefone e também tiraram seu acesso ao Whatsapp após o fim do contrato. A ex-BBB, então, pediu para que os contratantes que estavam conversando com ela não prossigam com as mensagens.

"Hackearam o meu número, acabaram de bloquear. Meu número foi cedido pela agência porque saí do BBB sem nada e eles me deram um chip com um plano atual, e era o que estava no meu Whatsapp. Então a todos os meus contratantes, pessoas que estão negociando, pessoas que conversam comigo, peço que não deem continuidade às conversas porque não estou mais com esse número. Eles cancelaram minha linha às 11h da manhã e agora também estou sem Whatsapp. Eles hackearam, só que tem a verificação em dois fatores e precisa da senha. Mas acho que conseguiram abrir e vão tentar contato com as pessoas", afirmou ela no começo do vídeo.

Natália ainda contou que teve problemas com a equipe durante sua participação no BBB. "Estou falando isso porque fui muito prejudicada durante todo o tempo que participei do BBB, principalmente por equipe... Estavam tentando enfiar um contrato na minha mãe de R$ 700 mil, teve amiga minha que tentou me prejudicar dentro do BBB e ela ia receber R$ 100 mil desse mesmo cara. Teve vários conteúdos que infelizmente não passam pro público do sofá, teve falas, faltas, muitas coisas, conversas, que não foram passadas nos cortes, só no pay per view, e minha equipe desde o início do programa em momento nenhum colocava posicionamento nas redes", revelou ela, que explicou que o homem que estava responsável por esses contratos não é o mesmo da agência que decidiu rescindir o contrato.

Em seguida, a ex-BBB falou sobre estar afastada das redes sociais. "Eu estou puta, estou muito nervosa, estava até tremendo. Quando saí do BBB, a primeira coisa que me trataram foi como lixo, falando que tinha tido a maior rejeição do programa. Vocês viram como fui verdadeira, fui sincera. Errei muito em me exaltar, em beber muito, mas em diversos momentos abracei, acolhi... Nunca fiquei brigando por causa de macho, muito pelo contrário. Fui muito diminuída desde o momento em que saí do BBB, mas não tem problema. Estou realinhando minha equipe. Quando saí do BBB, saí muito transtornada emocionalmente, tanto que minhas manchas aumentaram, tive distúrbios emocionais, vários problemas, mas estou me organizando, buscando profissionais qualificados no mercado para poder estar comigo nessa jornada porque não é fácil, é um ninho de cobras", desabafou.

"Infelizmente eu entrei muito despreparada se tratando de equipe nesse universo e fui muito sabotada. Meu advogado já está se posicionando e entrando com as devidas providências. Tentei ao máximo manter isso no anonimato, fazer as coisas corretas, mas infelizmente quanto mais certo a gente é, mais no rabo a gente toma. Eu sei que estou sumida, peço desculpas, sei que tem muita gente torcendo por mim, mas vocês me desculpem porque é muita coisa. Estou muito chateada porque é um destrato e um nível", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!