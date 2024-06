Ex-BBB MC Binn revela que já faturou "quase o dobro" do prêmio do reality

Embora tenha sido eliminado antes da final do BBB 24, Mc Binn já conseguiu ganhar o valor do prêmio de campeão, que este ano foi de R$ 2,4 milhões

Embora tenha sido eliminado antes da final do BBB 24, Mc Binn já conseguiu ganhar o valor do prêmio de campeão, que este ano foi de R$ 2,4 milhões. Fora da casa, sua agenda de showS aumentou, assim como o cachê das apresentações, que cresceu cerca de 70% em comparação com o que recebia antes de entrar na casa. Em entrevista ao GShow, o cantor falou sobre o assunto.

"Mesmo que eu não tenha ganhado o reality, eu acabei fazendo quase o dobro da premiação, só que não vem tudo de uma vez, né? Eu consegui me organizar e melhorar a condição de vida também para a minha família," comemorou.

O cantor contou ainda que sua primeira compra após sair da casa mais vigiada do Brasil foi um carro. Trata-se de um Evoque da marca Land Rover, que pode custar de R$ 180 mil para cima. "Tem outras coisas que eu quero conquistar também, mas eu estou fazendo meu pai e meu irmão primeiro tirarem uma carta de motorista para dar um carro para eles," explicou.

Além disso, ele se prepara para a aquisição de uma casa. "Tenho uma casa que eu vou comprar, já tá quase certo, na Zona Norte de São Paulo, na região onde já moro. Minha tia e minha mãe que estão me ajudando a escolher, vendo o lugar", analisou.

Novo álbum

Desde que saiu da casa, o cantor tem trablhado em seu novo álbum. "Eu dei uma acelerada nas músicas do álbum, que já estão quase todas finalizadas. Eu não esperava que ia estar trabalhando tanto assim, não esperava que minha carreira ia estar assim. E ,às vezes, eu acabo ficando até um pouco off, de tanta coisa que eu estou fazendo", falou ele, que já perdeu 7 kg, desde que foi eliminado do programa da Globo.