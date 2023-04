Ex-BBB Marvvila surge sorridente ao lado de Neymar Jr: "Sempre bom te encontrar"

Nas redes sociais, a cantora e ex-BBB Marvvila celebrou o encontro com o jogador de futebol Neymar Jr

Marvvila(23) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado do jogador de futebol Neymar Jr (31), que será pai pela segunda vez.

Na foto publicada no feed do Instagram nesta quarta-feira, 19, a ex-participante do BBB 23 aparece sorridente, abraçada com o atacante do Paris Saint-Germain, e celebrou o encontro.

"Quando a pagodeira encontra o pagodeiro. Sempre bom te encontrar @neymarjr", escreveu a cantora na legenda do post. Neymar retribuiu o carinho comentando com um emoji de coração.

Os seguidores de Marvvila encheram a publicação de elogios. "Lindos", disse um seguidor. "Duas feras juntos, uma do pagode, outro do futebol", afirmou outro. "Eita, encontro de milhões, Marvvila e o melhor do mundo Ney", falou uma fã. "Aí é loucura", falou a ex-BBB Paula.

Confira a foto de Marvvila com Neymar Jr:

Turnê internacional

Após ser eliminada do BBB 23, Marvvila contou em entrevista ao Ghow quais são os próximos passos para a carreira, incluindo uma turnê internacional. "O saldo é extremamente positivo. Estou louca para voltar a cantar e saber que a agenda de shows está lotada me deixa muito feliz", disse ela.

A cantora nunca saiu do Brasil, e falou sobre suas expectativas para a turnê. "Ainda vou ter a oportunidade de fazer uma turnê em Portugal em agosto... Levar o pagode para o mundo, ainda mais sendo mulher nesse gênero, é um sonho. Minha missão sempre foi representar as mulheres e trazer mais cantoras para crescermos juntas", contou.

