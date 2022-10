Ex-BBB Mari Gonzalez curte sol em piscina com vista para a praia no Rio de Janeiro

"Uma fada sensata, bela e impecável. Desejo um bom final de semana!", uma pessoa desejou nos comentários da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Mari Gonzalez arrasou em look chique all black

Mari Gonzalez excedeu os limites da beleza ao aparecer com look all black para participar do Prêmio Multishow. A ex-BBB deixou seus fãs sem ar com a publicação em suas redes sociais. “Chegando”, disse Mari na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, ela aparece usando um terno todo preto, com blazer e calça. Por baixo, ela apostou apenas em um sutiã. Com unhas combinando com o outfit, a influenciadora deixou seus seguidores descontrolados com tanta beleza.

“Tá linda demais meu amor”, comentou seu noivo e ex-BBB Jonas Sulzbach (36). “Deusa”, “Gata”, “Amassa”, “Perfeita”, são alguns dos outros milhares de comentários que podem ser vistos na publicação. Além das milhares de carinhas de apaixonado e corações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Nova fase

Em 18 de abril deste ano, Mari e Jonas utilizaram o Instagram para contar - com muita emoção - que iriam construir sua primeira casa juntos. Para ilustrar o post, eles usaram um registro no qual apareceram ao ar livre se abraçando com sorrisos no rosto.