Ex-BBB Marcela Mc Gowan e Luiza sofrem ataques homofóbicos: "Tanta violência''

Ex-BBB Marcela Mc Gowan e a cantora Luiza expõem ataques homofóbicos que sofrem nas redes sociais e fazem relato doloroso

Redação Publicado em 15/03/2022, às 11h04

A cantora Luiza (30) surpreendeu os seguidores ao expor ataques homofóbicos que sofreu com a namorada, a ex-BBB Marcela Mc Gowan (33), nas redes sociais.

Na noite última segunda-feira, 14, a artista compartilhou algumas das mensagens ofensivas e fez um desabafo sobre os ataques de ódio que aconteceram nos comentários de uma notícia sobre o casal.

"Todo mundo sabe que só mostro alegria no meu Instagram, mas tem hora que a gente cansa. Isso aqui é para mostrar para vocês o que nós passamos. Por favor, ensinem os seus filhos, a não se tornarem esse tipo de pessoa", disparou a cantora.

Por fim, a compositora expôs a hipocrisia dos preconceituosos que atacam em nome de uma religião: "Desculpa por postar o nosso 'mimimi' de cada dia aqui. Viva a família tradicional brasileira. Ainda bem que o meu Deus é diferente do de vocês. Arrasta para o lado para ver o show de horrores comigo", concluiu ela.

Já a médica e ex-BBB compartilhou um clique romântico ao lado da amada e se pronunciou no Instagram Stories: "Eu nunca tinha me relacionado publicamente com uma mulher e nunca tinha sentido na pele tanta violência! Ao mesmo tempo que nunca senti um amor desse tamanho em toda a minha vida", completou, se declarando à namorada. "É cansativo demais! Te amo tanto, pequena, sinto tanta dor em não poder nos proteger disso", finalizou.

