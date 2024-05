Ex-BBB Marcela Mc Gowan desabafa após voltar do Rio Grande do Sul

‘Muito maior do que a gente consegue mensurar', contou Marcela Mc Gowan; a ex-BBB trabalhou como médica voluntária em um dos hospitais no RS

Nesta segunda-feira, 13, Marcela Mc Gowan contou aos seus seguidores que voltou de sua missão no Rio Grande do Sul. A ex-BBB e médica colocou em prática seus conhecimentos de ginecologista e obstetra para ajudar voluntariamente nos locais afetados durante os últimos dias em Canoas, no RS.

Em suas redes sociais, Marcela desabafou: "A situação é muito triste, muito preocupante, muito maior do que a gente consegue mensurar vendo na mídia. Muitas pessoas simplesmente perderam tudo, mais do que isso, essas pessoas viveram um trauma que eu não sei como e quando vai ser reparado. As chuvas continuam acontecendo, ainda tem insegurança, ainda tem instabilidade," relatou em vídeo.

A médica também pediu que as pessoas continuem doando tudo que puderem, alimentos, roupas e, principalmente, água. Mais ainda, a médica pede que as pessoas se voluntariem para ajudar, mas que se comprometam em ir aos locais que se inscreveram para não deixar na mão quem precisa.

Através de suas redes sociais, a ex-BBB também compartilhou sobre a criação do primeiro abrigo para mulheres e crianças no estado. O local conta com o apoio de uma ONG e já está aberto para receber as vítimas.

"Vim trazer uma notícia muito boa para vocês. Está nascendo aqui em Canoas, o primeiro abrigo para mulheres e crianças. Está tudo começando aqui. Está a coisa mais fofa. Algumas mulheres tomaram essa iniciativa, vou marcá-las aqui, para construir e agora a gente conseguiu o apoio da [ONG] Me Too Survivor, para ajudar a comprar as coisas para cá e ficar ainda mais completo e seguro", iniciou ela nos Stories do Instagram.

Na manhã da última terça-feira, 7, Amanda contou que embarcou rumo à região sul ao lado de Marcela MC Gowan e Thelma Assis. Ela mostrou uma foto das três juntas em um elevador do aeroporto com suas malas para a viagem. Elas são médicas experientes e pretendem usar seus conhecimentos para ajudarem nos cuidados com as vítimas da enchente que atingiu várias cidades no Rio Grande do Sul.