Ex-BBB Lumena Aleluia se revolta e rebate Sonia Abrão após críticas: ''Quanta hipocrisia''

Ex-BBB Lumena Aleluia fica indignada após ser chamada de 'doida' por Sonia Abrão depois de anunciar que vai produzir conteúdo adulto

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 12h14

A ex-BBB Lumena Aleluia (31) usou suas redes sociais após receber críticas da apresentadora Sonia Abrão (64).

Durante o programa A Tarde É Sua, a comandante da atração comentou sobre a estreia de Lumena em plataforma de conteúdo adulto.

"Psicóloga doida", disparou ela. "Mas o ensaio dela está lindo, ela tem um corpo fenomenal", opinou o colunista Felipeh Campos. "Ela é bonita, sempre foi bonita. Doidona, mas bonita", completou Sonia.

A amiga de Karol Conká conseguiu faturar R$ 100 mil apenas na primeira semana na plataforma. Thiago Rocha, que também presente na bancada do programa da RedeTV!, comentou não acreditar que Lumena tenha faturado o valor em apenas sete dias: "Eu não acredito que ela tenha ganho tudo isso em uma semana. Porque também a pessoa não vai chegar e falar que foi um fracasso. Eu não estou falando que foi um fracasso o negócio dela, mas quando a pessoa começa a falar tanta coisa 'olha eu tenho isso, tenho aquilo'. Em uma semana é muito pouco para toda essa movimentação".

Em sua conta no Twitter, a psicóloga não deixou barato e fez questão de responder o comentário da jornalista.

"'Psi doida' por vender conteúdo adulto? Não te chamo de jornalista doida porque você deixou de fazer jus à função quando virou referência mundial do que não fazer, ao interferir de forma negativa em um caso absurdo", disparou ela, se referindo ao dia marcante na imprensa em que a comunicadora ligou para Lindemberg Alves ao vivo em seu programa enquanto ele fazia Eloá Cristina Pimentel de refém, em 2008. A jovem faleceu dias depois com um tiro na cabeça e outro na virilha.

"Quanta hipocrisia. Vem no meu consultório para eu te lembrar dos seus B.O.s", acrescentou Lumena.

Sonia Abrão surpreende com foto da juventude

Recentemente, Sonia Abrão impressionou os seguidores ao compartilhar um registro antigo. A jornalista entrou no clima de tbt na rede social e resgatou um clique de quando era mais jovem. "#tbt Foto feita pelo maquiador e fotógrafo Wagner Gomes, no SBT. Mais uma do século XX!", relembrou a imagem feita na emissora de Silvio Santos (91).

Veja tweet de Lumena Aleluia sobre Sônia Abrão: