Ex-BBB Lumena Aleluia abre o jogo sobre sua vida amorosa

Lumena Aleluia (31) decidiu usar as redes sociais nesta terça-feira, 30, para abrir o jogo sobre sua vida amorosa. A ex-participante do Big Brother Brasil 21, está solteira, e ao que tudo indica, está aproveitando muito bem.

"Descobri nos últimos tempos que sou uma grande piranha.. que mal tem?", disse ela em uma publicação no Twitter. Em seguida, a ex-BBB fez um pedido aos fãs. "Não me cancelem."

A postagem chamou a atenção dos internautas, que apoiaram a psicóloga. "Cancelar que nada!!! A pessoa tem que ser o que ela estiver a fim de ser, desde que isso só diga respeito à existência dela. Deixe esse pessoal de vibe ruim, enrustido pra lá", disse um fã. "Isso é libertador, pode apostar", afirmou outro. "No fundo todo mundo é, só nos falta coragem", falou um terceiro.

Vale lembrar que Lumena não assume nenhum relacionamento desde o fim de seu relacionamento com a musicista Fernanda Maia, em outubro do ano passado. As duas estavam juntas há três anos.

Lumena chama atenção ao posar de biquíni

A ex-BBB Lumena chamou atenção das redes sociais ao exibir um bumbum escultural ao postar um clique de biquíni fio-dental. No registro, a influencer aparece em uma praia, se exibindo para a lente da câmera, esbanjado toda a sua beleza e corpão escultural, usando um biquíni mínimo em tons de verde.

