Ex-BBB Luciano diz que não sabe o motivo de ter sido o primeiro eliminado do BBB22

O primeiro eliminado da 22ª edição do BBB, Luciano Estevan, opinou sobre a sua saída do programa e apontou motivo

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 15h40

No próximo sábado, 22, o apresentador Marcelo de Carvalho (61), do programa ‘O Céu é o Limite’, exibido pela RedeTV, receberá o ex-BBB, influenciador e bailarino Luciano Estevan (29), que viralizou nas redes sociais após ser o primeiro eliminado do reality Big Brother Brasil no ano de 2022.

Luciano, que falava toda hora dentro da casa que queria muito ser famoso, sofreu com a ironia do destino e foi o primeiro a ser eliminado pelo público.

Ao ser perguntado sobre a experiência e o motivo de uma passagem tão breve pelo reality, ele respondeu: “Acho que fui no paredão errado (...) Foi tão rápido, só deu tempo de jantar…Não sei até hoje”, disse mostrando não entender os critérios do público.

Mas parece que mesmo com um alto índice de rejeição, Luciano conseguiu uma pontinha de fama. No seu perfil do Instagram, o influenciador conta com 901 mil seguidores e faz sucesso com os vídeos e conteúdos humorísticos. Quem também participa do programa de perguntas e respostas ao lado de Luciano, é a apresentadora Clara Brasil.

Luciano Estevan faz sucesso com mudança de visual

Outro motivo que fez Luciano crescer nas redes sociais, foram as mudanças frequentes de visual. O ex-BBB gosta de inovar, principalmente quando o assunto é o seu cabelo. Sua característica mais marcante durante a sua participação no Big Brother Brasil, com certeza era o seu cabelo black power. Mas, após sair do reality, ele já alisou os fios e também apostou nos cachos feitos com modelador.

Ele também tem aparecido em alguns programas de TV ao lado de outros ex-BBBs, como no ‘Passa ou Repassa’, apresentado por Celso Portiolli e no ‘Programa Silvio Santos’.