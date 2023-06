Ex-BBB Key Alves reúne a família no São João de Caruaru pela primeira vez: 'Emoção'

Em entrevista à CARAS Brasil, Key Alves, ex-participante do BBB 23, revelou que é a primeira vez que participa do São João de Caruaru

Key Alves (23) decidiu reunir sua família no São João de Caruaru pela primeira vez. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB falou sobre a experiência e celebrou a viagem, que conta com a presença de sua irmã gêmea, Keyt Alves (23), além de outros familiares. "Emoção", disparou ela.

"Experiência esta sendo incrível, única, primeira vez da minha familia no nordeste e no são joão estamos ansiosos", revelou Key Alves. É a primeira vez que ela visita a cidade de Pernambuco durante o evento que acontece no mês de junho. "É minha primeira vez, estou muito feliz, São João está sendo muito tudo lindo, conhecendo as comidas típicas as quais estou amando", afirmou.

A ex-BBB ainda falou sobre o perrengue que viveu para chegar até o local. "5 horas de trânsito, mas foi engraçado, nos divertimos, dia incrível! A cidade está lotada e isso é muito bom". Ela também não escondeu sua empolgação ao poder aproveitar os shows do São João e dançar ao lado de seus familiares em Caruaru.

KEY ALVES ANUNCIA SAÍDA DO OSASCO VOLEIBAL CLUBE

Na última sexta-feira, 23, Key Alves usou suas redes sociais para anunciar sua saída do Osasco Voleibal Clube. A atleta revelou que pretende se dedicar ao entretenimento. Em seu perfil no Instagram, ela postou uma sequência de fotos em que aparece jogando e também com as colegas de equipe, e agradeceu por ter realizado seu sonho de ser uma jogadora profissional.

A irmã de Keyt Alves ainda reforçou que não descarta a possibilidade de retornar às quadras no futuro. "Hoje eu decidi continuar no entretenimento e TV e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras. Hoje meu ciclo se encerra no Osasco, o time dos sonhos. Obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol, vocês são feras. E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa, quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna! Valeu Osasco", disparou ela.