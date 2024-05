Ex-BBB Key Alves ganha declaração especial do namorado: 'Apaixonado'

Assumiu! A atleta Key Alves prestigiou o namorado em um evento e foi surpreendida com uma declaração do cantor sertanejo; confira

Ao que tudo indica, a atleta e ex-BBB Key Alves está mesmo namorando! Na noite de segunda-feira, 27, ela marcou presença em dois eventos em São Paulo junto com o cantor sertanejo Bruno Rosa e levantou ainda mais suspeitas de que o romance entre eles é bem sério.

Em entrevista ao site 'EGOBrazil', o artista não poupou elogios ao falar sobre a amada e surpreendeu ao se declarar publicamente: "Estou apaixonado e não poderia deixar de falar sobre isso aqui. Key é uma pessoa incrível e tem sido muito especial para mim", disse Bruno Rosa.

Juntos há cerca de dois meses, Key Alves e o cantor foram apresentados por amigos em comum durante um evento corporativo. Desde então, os dois têm sido vistos juntos com frequência.

O relacionamento estava sendo mantido longe dos holofotes até a declaração de Bruno Rosa. Na madrugada desta terça-feira, 28, a ex-BBB compartilhou nas redes sociais alguns registros do amado. Após a apresentação de Bruno Rosa, o casal marcou presença na festa de despedida do jogador Endrick.

Anteriormente, imagens dos dois em clima de romance já haviam sido compartilhadas por fãs. "Ela merece muito ser feliz e eles formam um casal lindo", celebrou uma seguidora de Key Alves.

Key Alves anuncia retorno às quadras de vôlei após dois anos

No dia 25 de abril deste ano, Key Alves usou as redes sociais para anunciar seu retorno ao vôlei após dois anos longe das quadras. A ex-BBB e atleta atuava pelo Vinhedo quando rompeu o ligamento do joelho no início de 2022. Agora, ela foi contratada pela LovB, ONG norte-americana.

"Nossa mais recente LOVB Pro é Keyla Alves! Líbero brasileiro de 1,62m, Keyla (Key) é destaque no esporte desde 2017, chegando ao Sesi Bauru Sub-19. A partir daí, jogou vôlei profissional em diversos clubes como EC Pinheiros e Osasco/São Cristóvão Saúde. No Campeonato Sul-Americano Sub-20 2018, foi eleita a Melhor Líbero. Bem-vinda, Key!", disse a ONG no anúncio publicado no Instagram.

Nos comentários, a jogadora demonstrou grande expectativa com o retorno. "Estou muito animada e feliz por fazer parte da @lovb, depois de dois anos lesionada, voltar a jogar vôlei com vocês é muito gratificante. Me sinto honrada! Obrigadaa", escreveu.