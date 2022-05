Ex-BBB Juliette reage ao ver previsão de sensitiva sobre sua vida

Ex-BBB Juliette Freire é alvo de previsão de sensitiva e a artista comenta: 'Coragem não'

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 18h25

A ex-BBB Juliette Freire (32) foi surpreendida com uma previsão inusitada para o seu futuro. Vencedora do Big Brother Brasil 21, ela reagiu ao ver a previsão de que poderia ser presidente do Brasil em alguma eleição.

O assunto surgiu quando a taróloga Bianca Godói fez a previsão para o site Observatório da TV. A sensitiva disse: “Tive uma informação que veio através do meu mentor espiritual que a Juliette vai ser presidente do Brasil, vai se envolver na política e possivelmente vai se tornar presidente, mas acredito que não vai ser na próxima eleição, mas sim em eleições futuras”.

A previsão foi parar na página Vem Me Buscar no Instagram e Juliette deixou um comentário no post. A ex-BBB disse: “[risos] Caráter eu tenho, coragem não”.

Vale lembrar que Juliette Freire está totalmente dedicada à sua carreira na música. Nos últimos dias, ela lançou uma nova canção, chamada Cansar de Dançar.

Juliette responde previsão de sensitiva

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VEM ME BUSCAR HEBE (@vemebuscarhebe)

Juliette encontra Juliana Paes

Nesta semana, Juliette marcou presença na gravação do programa Altas Horas, da Globo, e conheceu a atriz Juliana Paes. Nas redes sociais, Juliana fez elogios para a ex-BBB ao compartilhar fotos das duas juntas.

“O encontro do cacto com a onça no Altas Horas deu match! Vocês pediram tanto e finalmente aconteceu! Juliette, sua maravilhosa! Te admiro tanto”, disse ela na legenda.