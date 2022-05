Ex-BBB Juliette Freire faz novo ensaio divertido com a mãe

Juliette e a mãe fazem 'caras e bocas' em novo ensaio fotográfico para data especial

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 10h12

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) aproveitou o Dia das Mães no último final de semana para fazer uma homenagem para sua mãe, Dona Fátima. Ela compartilhou um novo ensaio fotográfico que as duas fizeram juntas e encantou seus seguidores.

Nas fotos, mãe e filha apareceram fazendo 'caras e bocas' e abraçadas. Na legenda, Juliette brincou: “São crianças como você”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette faz homenagem para a mãe

Há pouco tempo, Juliette fez uma declaração de amor para a mãe no dia do aniversário dela. Ela compartilhou uma mensagem especial sobre a personalidade da matriarca da família.

"Veio ao mundo e o mundo foi tão duro com ela. Não teve tempo pra saber que a vida é bela. E eu quando notei que vivia já era ela que eu assistia viver a vida. Era ela sendo casa, colo e alegria. Pra toda nossa família. Meu exemplo de força e fé. Essa mulher, centro de mim. Me ensinou a ter coragem de enfrentar tudo nesse mundo. Sim! Pois ela enfrentou e lutou. E hoje é tudo por ela e pra ela. E lá no fundo do peito. Tem um potinho com o cheiro e o jeitinho dela. Fica guardado comigo. Pra me ajudar a seguir. E quando eu quero um abrigo. É ela que vou sentir", disse ela.