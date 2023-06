Ex-BBB Jake Leal surge aos pratos e pede ajuda para encontrar mãe desaparecida

Jake Leal, ex-participante do BBB 12, revelou que a mãe está desaparecida e pediu ajuda para encontrá-la

Jake Leal, ex-participante do BBB 12, preocupou os seguidores das redes sociais ao surgir aos prantos. Através dos Stories do Instagram, ela revelou que sua mãe, que tem depressão e bipolaridade, está desaparecida e como está bastante preocupada com a situação, estava em crise de ansiedade.

"Cheguei num momento da minha vida em que não consigo segurar isso. Tive uma crise de ansiedade agora, no meio da minha aula de bike. Sempre finjo que está tudo bem. Minha mãe tem depressão e bipolaridade e ela fugiu de casa, hoje tem dois meses", começou ela.

Em seguida, ela pediu ajuda para encontrar a mãe. "Meu pai já tentou encontrar ela, minha família já tentou encontrar ela, postando em programa de TV, nas redes sociais... Meu pai pediu para não expor isso, para poder evitar pessoas oportunistas e trotes, mas, não consigo mais conviver com isso, alguém me ajuda a achar minha mãe. Pelo amor de Deus, não aguento mais, não aguento mais fingir que está tudo bem", acrescentou ela, postando uma foto da mãe. "Divulguem por favor! Preciso achar minha mãe! Não aguento mais conviver com isso!", desabafou.

"Passei muito tempo segurando isso, sabe? E agora veio de uma vez, parece que vou morrer de crise de ansiedade segurando isso. Eu sempre fingi que estava tudo bem com ela, o sonho da minha mãe era me ver na TV, me ver fazer as coisas... Ela nunca gostou de aparecer, nunca gostou de exposição e agora estou expondo ela, porque não consigo mais segurar isso."

Após chegar em casa, Jake surgiu mais calma e com seu gato no colo e agradeceu as mensagens de apoio. Ela também reforçou o pedido de ajuda para encontrar sua mãe. "Gente, obrigada pela preocupação de todo mundo e todo mundo que está mandando mensagem. Se vocês puderem me ajudar compartilhando a foto dela, me ajudar a encontrar ela... Já estou em casa, o Pita está me acalmando", falou.

Jake pede ajuda para encontrar mãe desaparecida - Reprodução/Instagram

Jake rebate críticas

Após expor o sumiço de sua mãe, Jake revelou que recebeu diversos ataques. Em novos vídeos, ela desabafou sobre a situação. "As pessoas simplesmente estão falando que estou falando que minha mãe está desaparecida para ganhar like. Vocês querem destruir a vida das pessoas", lamentou ela, revelando que os ataques estão piorando a ansiedade.

"Tem pessoas entrando com perfis fakes, dizendo que sabem onde está minha mãe e pedindo dinheiro. Por favor, não façam isso, gente. Não brinquem com isso. Se você quiser me ajudar, só posta a foto dela, só peço isso. Me deixa em paz, por favor, só isso", completou aos pratos novamente.

Confira o desabafo completo:

Jake Leal chora e revela que a mãe está desaparecida pic.twitter.com/s7t9OgTYqz — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 25, 2023

Jake Leal chora e revela que a mãe está desaparecida parte 2 pic.twitter.com/U7H1r1BLMF — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 25, 2023

Jake Leal chora e revela que a mãe está desaparecida parte 3 pic.twitter.com/34K4V4pHc5 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 25, 2023

