Ex-BBB Jade Picon exibe a barriguinha sarada em nova selfie

Jade Picon deixa a cinturinha fina à mostra em foto no espelho e também em passeio no shopping

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 17h30

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon arrancou suspiros dos fãs ao mostrar o seu look do dia. Ela surgiu só de top curtinho e calça jeans ao fazer uma nova selfie nas redes sociais. O look deixou à mostra a barriguinha sarada dela e a cintura fina.

Jade usou o look simples para curtir um passeio no shopping. Na tarde desta quarta-feira, 18, ela foi flagrada circulando em um shopping no Rio de Janeiro. Simpática, ela fez selfies com os fãs que a reconheceram.

Emoção de Jade Picon

Nesta semana, Jade Picon apareceu muito emocionada nas redes sociais ao receber uma mensagem carinhosa do seu pai. "Tava no avião e recebi uma mensagem que me desmontou", disse ela.

O pai dela escreveu: "Muito orgulhoso de você. Não de onde chegou e aonde vai chegar, mas como chegou, diferente de tudo que apareceu até hoje, mantendo seus princípios, não se vendendo, fazendo o que acredita e sempre com amor. Podendo olhar para trás e ver tudo com orgulho. Você realmente virou uma mulher incrível! Mas para mim, vai ser sempre aquela menininha de olhar doce, que um dia agarrou muito forte meu pescoço no corredor do Iguatemi pedindo para eu não ir embora".