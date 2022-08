Ex-BBB Gleici Damasceno assume namoro e apresenta o namorado

Ex-BBB Gleici Damasceno aparece em clima de romance com o novo namorado gato: 'Joshua, love you'

A ex-BBB Gleici Damasceno (27) está apaixonada! No último final de semana, ela assumiu o namoro com Josh Sims e mostrou um álbum de fotos românticas com o rapaz nas redes sociais.

Gleici e Josh apareceram trocando carinhos enquanto curtiam momentos a dois. “Não sei como vai ser, mas vai ter que ser... Joshua, love you [te amo]”, disse ela na legenda.

Os rumores sobre o novo relacionamento de Gleici começaram há alguns dias, quando ela apareceu com o rapaz, mas não revelou quem ele é. Agora, os dois estão assumidíssimos!

Gleici Damasceno conta sobre o sonho de ser atriz

Recentemente, Gleici Damasceno contou sobre o seu sonho de ser atriz. Ela já atuou em alguns filmes após vencer o BBB 18. No passado, ela queria cursar Artes Cênicas na faculdade, mas não conseguiu porque precisou trabalhar para ajudar em casa. “Esse sonho existia porque eu tinha contato com artistas do meu bairro. Estagiei numa fundação que produzia textos sobre a agenda cultural de onde eu morava. Foi meu primeiro emprego formal, aos 15 anos. Eu me sentia muito bem neste meio, então decidi tentar. Só que a gente que é da periferia tem que optar por trabalhar ou estudar. E nessas regiões as oportunidades de emprego são escassas. Elas existem muito no Rio, em São Paulo. Então deixei o curso de lado”, relembrou em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

