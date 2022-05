Ex-BBB Gizelly Bicalho relembra complicações após cirurgia: "Recebi o milagre"

Gizelly Bicalho realizou uma cirurgia nas mamas para a retirada de nódulos e precisou costurar os seios três vezes

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 17h06

Gizelly Bicalho (30) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para dar detalhes sobre as complicações que enfrentou após precisar por uma cirurgia para a retirada de nódulos dos seios.

Através do Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 20 respondeu o questionamento de uma seguidora que quis saber mais sobre o procedimento, que aconteceu em setembro de 2020, meses após ela deixar o reality.

"Eu fiz de tudo para fechar! O médico 'costurou' meu peito umas três vezes de novo e abria, passei pomada, fiz curativo, fiz laser e nada! Por meses, gastei até R$ 4 mil. Só fechou quando eu fiz ozônioterapia (alguns médicos não recomendavam), mas eu fiz assim mesmo e foi sucesso", relembrou ela.

Gizelly ainda contou que na época chegou a pensar que a cirurgia não iria cicatrizar e se apegou bastante em sua fé. "Fui em casa de oração, igreja, fiz promessa, pedia a Deus todos os dias, pedia para todas as pessoas para rezarem por mim porque eu já tinha começado a acreditar que ficaria com o peito aberto para sempre. Mas Deus é pai e eu recebi o milagre mais uma vez", completou a ex-BBB.

Confira o desabafo da ex-sister sobre a cirurgia: