Ex-BBB Eliezer rebate comentários sobre sua vida sexual: 'Seja homem'

Após Viih Tube falar sobre o fim do resguardo, ex-BBB Eliezer manda recado: 'Não tem que ter vergonha nenhuma disso'

O ex-BBB Eliezer veio à público para rebater os comentários maldosos que recebeu nas redes sociais depois que a ex-BBB Viih Tubecontando que já chegou ao fim do resguardo depois do nascimento da filha, Lua, e ainda não voltou a ter relações íntimas com o marido. Assim, Eliezer contou que foi atacado com mensagens maldosas e resolveu responder publicamente.

"Pra quem está preocupado com a minha vida sexual, fica em paz, está tudo certo. O fato de não termos tido relação ainda não significa nada além de que estou respeitando o tempo da Viih, ou melhor, estamos respeitando o nosso tempo. Para ser honesto, estamos focados em algo que é muito mais importante pra gente, que é a nossa filha e o processo de adaptação dela", disse ele.

Então, ele alfinetou quem criticou a sua vida íntima. "E para os que dedicaram seu tempo para vir no meu direct, tentar me diminuir usando termos como 'você é fraco', 'frouxo', 'se fosse minha mulher não tava passando vontade', eu espero de verdade que sejam só palavras para tentar me atacar, que você na prática não tenha tido ou venha a ter uma fala/atitude dessa com a mãe do seu filho. Resguardo/puerpério é uma coisa séria que está muito além da sua 'vontade' ou pensamentos machistas. Resguardo faz parte da orientação do ministério da saúde, o mínimo que você têm que fazer é respeitar e não a pressionar. Seja homem e parceiro da sua mulher", afirmou.

Por fim, Eliezer contou que o tema não precisa ser um tabu na sociedade. "Ficar sem sexo não faz de ninguém menos homem, pelo contrário, respeitar o resguardo da sua mulher é o que ajuda a te fazer homem. Não tenho problema nenhum em falar que estou sem transar, pelo contrário, tenho orgulho em falar que estou respeitando o nosso tempo. Isso é uma coisa super normal, não sei porque tem tantos tabus assim, acho que é porque ninguém gosta de falar, já pensa que admitir isso pra alguém é um sinal de 'vergonha' sendo que o puerpério é para todos. Ou seja, todo mundo passa por ele e não tem que ter vergonha nenhuma disso", declarou.

O que a Viih Tube falou sobre o fim do resguardo?

O assunto sobre o fim do resguardo surgiu durante uma brincadeira de Viih Tube com o marido, Eliezer, nas redes sociais. Ela se lembrou que terminou o período de resguardo de 45 dias, fase em que a mulher não pode ter relações sexuais.

Então, ela mostrou uma pergunta que fez para o marido. "Quarta-feira deu 45 dias de resguardo. E aí, amor?", disse questionando o maridor. Desinteressado, ele brincou: "O que você quer que eu faça?". A resposta provocou risadas da loira.

Então, ela pediu dicas para voltar a se relacionar com o marido. "Mães, me contem como que é que faz. De verdade, gente, o que é isso, nem lembrei. O tempo que eu tenho eu estou dormindo ou acordada fazendo meus trabalhos. E a nossa filha dorme com a gente, como é que faz?", perguntou ela.