Ex-BBB Eliezer detona críticas sobre sua tatuagem com digital de Viih Tube

Eliezer falou sobre a nova arte tatuada no braço e críticas dos seguidores sobre o desenho ser "brega"

O ex-BBB Eliezer se mostrou incomodado com as críticas que recebeu de sua nova tatuagem, que conta com a digital dele, de Viih Tube e o pezinho de Lua, filha do casal.

Um seguidor comentou que achou a tatuagem "brega" e ele fez questão de rebatê-lo em seus stories, explicando o significado da tatuagem."Sabemos que muita gente, durante nosso namoro e gravidez, desejou que terminássemos. Mas quando temos Deus na frente, ele sabe de todas as coisas. Se um dia a gente terminar, a Lua não vai deixar de ser minha filha", começou.

"A Viih não vai deixar de ser a mulher que deu à luz o maior amor da minha vida. Logo, se a gente terminar, isso não muda. É para sempre", falou sobre os comentários de que se o casamento acabasse, ele teria a digital da ex no braço.

"Sobre achar brega, uma pena. Eu achei lindo e fiz minha mulher muito feliz. Para mim é o que importa", finalizou.

A tatuagem

Em um vídeo, Eliezer mostrou o processo criativo da arte e falou que precisava da digital de Viih Tube para um trabalho, sem contar a real intenção. Na legenda, ele escreveu: "Hoje foi o dia de eternizar em mim o maior amor do mundo. Eu nunca senti isso antes, é surreal e forte demais. Minhas tatuagens são as minhas histórias e viagens, mas dessa vez foi um pouco diferente. Essa é a mais especial e a mais importante de todas… minha família. Uma homenagem para minha filha e para minha mulher".