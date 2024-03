Ex-BBB Domitila reprova atitude de Leidy Elin: 'Não foi autêntico'

Em entrevista à CARAS Brasil, Domitila Barros comentou que não gostou da atitude de Leidy Elin jogar as roupas de Davi na piscina

Essa semana, um dos assuntos mais comentados com relação ao BBB 24 foi a briga de Leidy Elin (24) e Davi(21) o clima esquentou após o Sincerão da última segunda-feira, 11. Com isso, a sister jogou as roupas do participante na piscina. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Domitila Barros (39) comentou que se sentiu decepcionada com a atitude da trancista: "Não foi autêntico".

Domitila acredita que o ato de Leidy foi para se mostrar dentro do jogo e não sentiu que foi realmente um acesso de raiva: "Ela quer vencer, só que eu acho que o mecanismo que ela usou não foi autêntico, perdeu a razão, extrapolou".

"Eu fiquei um pouco decepcionada. Foi o meu sentimento. Sou apenas uma telespectadora, mas eu não consegui sentir aquilo como uma verdade. Pareceu algo ensaiado. Eu vejo ela como uma mulher maravilhosa, eu acho que ela não precisava disso para se destacar no jogo", declara.

Apesar da atitude, Domitila revelou que no começo do reality se identificava com Leidy e sua personalidade, porém, já tem algumas semanas que passou a não compactuar com as escolhas da participante dentro do BBB 24.

"Quando a Leidy entrou na casa, eu achei ela, no começo, extremamente carismática, uma representatividade fortíssima. Ela tem uma presença. Eu acho que ela é aquele tipo de mulher que se destaca. No começo ela estava muito nessa vibe. Só que já faz algum tempo que eu comecei a perceber que não estava conseguindo me identificar tão bem", comenta.

Domitila brinca que não sabe o que faria se alguém jogasse suas roupas dentro da piscina: "A paciência de Jó que esse menino [Davi] teve. Eu não sei se conseguiria ser tão plena. Eu sou inteligente o suficiente para não fazer nada para ser expulsa, mas não estou aqui para servir e nem entreter ninguém, são minhas coisas pessoais".