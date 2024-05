Ex-BBB Dhomini se revolta com críticas sobre sua aparência: "Povo fútil"

Nas redes sociais, Dhomini, o campeão do Big Brother Brasil 3, rebateu as críticas que recebeu de alguns seguidores sobre a sua aparência

Dhomini, de 51 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para fazer um desabafo. O campeão do BBB 3, da TV Globo, contou que vem recebendo muitas críticas em relação a sua aparência, e ele gravou um vídeo para mostrar sua indignação com a situação.

"Rapaz, eu posto vídeos com assuntos bons e o povo só reclama da minha cara. Bicho do céu, o que é isso? Que povo fútil! Eu respondi para uma seguidora: 'Nós temos duas opções: envelhecer ou morrer. Eu escolhi a primeira, então desculpa. Vai piorar ou vai melhorar, sei lá, fod*-se. Por que você está preocupada com a minha cara? Presta atenção no que estou falando", disparou ele.

Nos comentários, Dhomini recebeu o apoio dos fãs. "Que nada, você ainda está bem", disse uma seguidora. "Esse povo é intrometido", afirmou outra. "Manda ir se ferrar! Você está certo, prefiro viver", falou um fã. "Objetivo é sempre achar algo pra criticar", ressaltou mais um.

Confira o vídeo:

Sabrina Sato relembra término com o ex-BBB Dhomini

Durante o programa Saia Justa, Sabrina Sato relembrou seu término dolorido com o ex-BBB Dhomini. O programa do canal GNT teve como convidada a cantora Luísa Sonza que passou por um fim de casamento com Whindersson Nunes e revelou no programa que chegou a ter uma crise de pânico em um avião.

Na conversa, Sato quis ajudar Luísa e contou de sua experiência com seu ex-namorado Dhomini, que participou do BBB 3 com ela. "Até os meus 32, eu chorava muito. Pelo Dhomini eu quase morri. Comprei passagem, fui embora atrás dele. Chorava por ele em todos os lugares. É muito difícil curar paixão", relembrou a apresentadora. Saiba mais!