Ex-BBB Danrley Ferreira é vítima de racismo durante abordagem policial: "Até quando isso?"

17/08/2022

Danrley Ferreira (23), do Big Brother Brasil 19 (TV Globo) usou as redes sociais, na noite da última terça-feira, 16, para relatar que foi vítima de racismo durante uma abordagem policial realizada no bairro Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No Instagram, o ex-participante do reality show global contou que precisou comprovar que o celular que utilizava era realmente seu, e chegou a ser ameaçado caso não cooperasse com as autoridades: "O racismo no Brasil na maior parte das vezes é silencioso. Não é alguém que chega e fala, 'seu preto', 'seu macaco'. Muitas vezes, por mais que você não se identifique como pessoa negra, você ache que somos todos iguais, a sociedade faz essa separação. Não tem para onde correr", iniciou ele ao publicar o relato em um vídeo.

"Hoje, eu estava em frente ao Parque Lage, no Rio de Janeiro, esperando uma amiga sair, em cima da minha bike, da qual eu sou modelo da marca e garoto propaganda. Dois guardas chegaram para me abordar perguntando o que eu estava fazendo ali parado. Detalhe: era um ponto de ônibus. Perguntaram se eu era maior ou menor de idade, se tinha documento, se o celular que eu estava segurando era meu e o que eu estava fazendo no meu celular", continuou o estudante de pedagogia.

"O que me deixa put* nem é ser abordado, mas saber que se fosse um moleque loiro e de olho azul, eles não cogitariam abordar essa pessoa, não perguntariam se esse celular, que é caro, era dele, e muito menos iam pedir para ver o que ele estava vendo no celular dele assim do nada", afirmou o ativista, acrescentando que frequentemente enfrenta episódios racistas.

"Eu não sou uma pessoa retinta, mas isso nunca impediu que eu passasse por situações como essas. Ele viu meu celular, viu que eu estava trabalhando, escrevendo um texto sobre educação e periferia. O que me deixou put* é que se eu não mostrasse o celular, ele poderia me levar detido. Por qual crime? Por não ser branco?", questionou ele ao finalizar suas falas no vídeo.

Na legenda do registro, o influenciador relembrou que foi ameaçado de ser detido, caso não colaborasse com o vigilante. "Ele falou que podia me levar detido se eu não cooperasse… Imagina se meu celular descarrega ali na hora e ele acha que não é meu ou que eu não estava querendo cooperar… É fod*", desabafou.

